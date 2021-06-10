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12:29

Суд отказался исключить "Альянс врачей" из реестра иностранных агентов

фото ЗакС политика Суд отказался исключить "Альянс врачей" из реестра иностранных агентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста о включении профсоюза "Альянс врачей"* в реестр иностранных агентов, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

На минувшем судебном заседании Минюст представил справку, согласно которой "Альянс врачей" якобы "осуществляет деятельность, не соответствующую его уставным целям". В ведомстве заявили, что глава профсоюза Анастасия Васильева призывала к участию в митингах и сама была оштрафована за участие в них, что говорит "об осуществлении политической деятельности". К тому же, заявили чиновники, в 2020 году "Альянсу врачей" из иностранных источников якобы поступило 47 платежей на сумму почти 70 тысяч рублей.

При этом, отметили правозащитники, в иске "Альянса врачей" указано, что ответчик включил в сведения об иностранных источниках поступления денежных средств лишь указания на гражданство человека, который якобы отправил деньги, без имен. Отсутствие возможности ознакомиться этими с платежными поручениями лишает профсоюз возможности предоставить ответные возражения, говорилось в иске. Защита в ходе суда предоставила расширенные банковские выписки, подтверждающие отсутствие иностранного финансирования.

Однако Замоскворецкий суд претензии "Альянса врачей" отклонил. Защита намерена обжаловать это решение.

*"Альянс врачей" внесен Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов

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