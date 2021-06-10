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12:30

УЕФА запретил сборной Украины выходить на поле в форме с политическими лозунгами

фото ЗакС политика УЕФА запретил сборной Украины выходить на поле в форме с политическими лозунгами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил сборной Украины выступать в форме, на которую нанесён лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", информирует ТАСС.

Кроме обозначенных слов на футболки спортсменов изображены контуры страны с Крымским полуостровом и непризнанной ДНР.

С жалобой на форму обратился в УЕФА Российский футбольный союз (РФС).

"После анализа сочетание двух лозунгов показалось нам явно политическим, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому лозунг на внутренней стороне футболки ("Героям слава!" - прим. ред.) должен быть удален для использования в матчах под эгидой УЕФА", - сообщили в пресс-службе организации.

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