Организация автомобилистов "СПб.Авто" выставит своего кандидата в ЗакС

Общественая организация "СПб.Авто", отстаивающая соблюдение прав и интересов автолюбителей, 10 июня объявила о планах своего руководителя Святослава Данилова участвовать в выборах в парламент Петербурга.

"В Законодательном собрании Санкт-Петербурга на сегодняшний день нет ни одного депутата, который представлял бы интересы водителей. Есть мощное лобби велосипедистов, активно защищаются права пешеходов, но это лишь часть участников дорожного движения. Для достижения низких показателей аварийности и смертности на дорогах города необходим диалог и поиск компромисса между всеми группами участников дорожного движения на законодательном уровне", - говорится в заявлении на странице "СПБ.Авто" "ВКонтакте".

Данилов рассказал ЗАКС.Ру, что намерен выдвигаться по одномандатному округу № 8 (Красногвардейский район) от партии "Справедливая Россия - За правду".

- Это одна из самых автомобилеориентированных партий, - объяснил потенциальный кандидат. - Они предлагают инициативы, которые связаны с улучшением жизни автовладельцев. Можно вспомнить хотя бы инициативу об отмене транспортного налога.

"СПБ.Авто" действует с 2007 года как паблик "ВКонтакте". В 2013 году сообщество было зарегистрировано в качестве региональной общественной организации. Инициированный им проект "Автоволонтеры" в 2016 году удостоился национальной премии "Гражданская инициатива". Во время пандемии участники "СПб.Авто" дали старт акции "Подвези врача".

Отметим, что Данилов - уже не первый общественный активист, которого "Справедливая Россия - За правду" намерена выставить в ЗакС. По 2-му округу от партии пойдет основатель движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, а на Васильевском острове - общественный деятель, "блогер на колесах" Наталья Камолинкова.

В настоящее время округ № 8 в ЗакСе представляет единоросс Александр Кущак. Он же победил на праймериз партии власти и, вероятно, станет ее кандидатом на предстоящих выборах.

Сергей Еремеев, фото предоставлено Святославом Даниловым

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