МВД предлагает сделать техосмотр личных автомобилей добровольным

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что МВД предлагает сделать техосмотр для легковых машин добровольным, передает РИА "Новости".

По словам Черникова, ответственные владельцы автомобилей заинтересованы в исправности своего транспорта, а значит, должны проходить проверку сами. В МВД считают, что возможность пройти техосмотр в удобное время и комфортных для водителей условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок.

Инициатива коснется только легковых автомобилей в частном владении и не распространится на такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Черников отметил, что нововведения позволят ГАИ сосредоточиться на техосмотре именно этих транспортных средств, поскольку техническая неисправность — зачастую сопутствующая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.

Попутно МВД предлагает позволить водителям получать ОСАГО без техосмотра личного авто и диагностической карты. Этот законопроект пока находится на рассмотрении Госдумы.