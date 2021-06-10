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13:12

Суд во Владимире отклонил иск Навального о запрете адвокатам проносить технику в ИК-3

фото ЗакС политика Суд во Владимире отклонил иск Навального о запрете адвокатам проносить технику в ИК-3

Октябрьский суд Владимира отклонил иск Алексея Навального к администрации исправительной колонии №3 о запрете адвокатам проносить телефоны и ноутбуки, передает ТАСС.

Сам Навальный в рассмотрении иска не участвовал.

Навальный подал иск в середине мая. В нем политик указывал, что руководство колонии, где он проходил лечение, запрещало адвокатам в апреле-мае при свиданиях с ним использовать личные смартфоны и ноутбуки. Он просил признать действия администрации ИК-3 незаконными.

Накануне Петушинский суд Владимирской области рассматривал иски Навального к руководству исправительной колонии № 2 в Покрове: о вырезании фрагментов газет и отказе предоставить политику Коран. От обоих исков Навальный отказался.

В больницу при ИК-3 Навального доставили в апреле из-за серьезных проблем со здоровьем на фоне голодовки. Напомним, Навальный оказался в колонии после того, как суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный: условный срок Навального по этому делу истекал в конце 2020 года. ФСИН было недовольно тем, что политик не отмечался в службе, пока проходил в Германии реабилитацию после отравления, которое он пережил в августе прошлого года.

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