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13:55

Полиция прекратила дело Удальцова из-за первомайской акции КПРФ

фото ЗакС политика Полиция прекратила дело Удальцова из-за первомайской акции КПРФ

Столичные правоохранители решили отказаться от административных претензий к лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову, задержанного 1 мая на Красной площади в ходе акции КПРФ, уведомил сам активист "МБХ медиа".

Дело по части 5 "протестной" статьи 20.2 КоАП было прекращено ввиду отсутствия состава правонарушения.

"Я сам даже несколько удивился, хотя задержание было ничем не мотивировано. Сначала сказали, что я нарушил какие-то санитарные нормы, потом сказали, что материал будет составляться по участию в массовом несогласованном мероприятии, но я дал объяснения, что никакого несогласованного мероприятия не проходило. Сказал, что там была встреча с депутатами, которая была согласована. Сложно гадать, что здесь повлияло", - поделился мнением Удальцов.

Лидера "Левого фронта" задержали в ходе первомайской встречи с депутатами КПРФ в центре столицы.

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