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13:56

ВС отменил условный срок жителю Татарстана за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика ВС отменил условный срок жителю Татарстана за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Верховный суд России отменил приговор жителю Татарстана Мухаммеду Эль-Айюби по делу о публикации фотографии Адольфа Гитлере на сайте акции "Бессмертный полк онлайн", передает ТАСС.

Дело направлено на новое рассмотрение. 

В декабре 2020 года Эль-Айюби приговорили к году условного срока и штрафу в 150 тысяч рублей, признав виновным в реабилитации нацизма. В мае 2020 года он отправил на сайт "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн". 

В 2020 году СК возбудил десяток подобных уголовных дел после того, как акция "Бессмертный полк" была проведена онлайн из-за эпидемии коронавируса. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ. Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч, а жителя Воронежа – на 90 тысяч.

 

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