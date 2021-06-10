ВС отменил условный срок жителю Татарстана за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Верховный суд России отменил приговор жителю Татарстана Мухаммеду Эль-Айюби по делу о публикации фотографии Адольфа Гитлере на сайте акции "Бессмертный полк онлайн", передает ТАСС.
Дело направлено на новое рассмотрение.
В декабре 2020 года Эль-Айюби приговорили к году условного срока и штрафу в 150 тысяч рублей, признав виновным в реабилитации нацизма. В мае 2020 года он отправил на сайт "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн".
В 2020 году СК возбудил десяток подобных уголовных дел после того, как акция "Бессмертный полк" была проведена онлайн из-за эпидемии коронавируса. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ. Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч, а жителя Воронежа – на 90 тысяч.