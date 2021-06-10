ВС отменил условный срок жителю Татарстана за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Верховный суд России отменил приговор жителю Татарстана Мухаммеду Эль-Айюби по делу о публикации фотографии Адольфа Гитлере на сайте акции "Бессмертный полк онлайн", передает ТАСС.

Дело направлено на новое рассмотрение.

В декабре 2020 года Эль-Айюби приговорили к году условного срока и штрафу в 150 тысяч рублей, признав виновным в реабилитации нацизма. В мае 2020 года он отправил на сайт "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн".