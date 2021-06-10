Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Депутат Госдумы от "Единой России" Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни, сообщил глава фракции единороссов Сергей Неверов в Facebook.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала её интересы в Государственной Думе", - написал Неверов.

Причину смерти Шойгу глава думских единороссов не сообщил. Портал ИА "Хакасия" пишет, что у Шойгу был инсульт на фоне коронавируса.

Обновлено 14:35 "Открытые медиа" обратили внимание на то, что на заседании 9 июня в Госдуме, за день до смерти, от имени Шойгу были проставлены голоса "за" по 63 пунктам повестки.

Шойгу была депутатом трех созывов Госдумы, с 5-го по 7-й включительно. Занимала пост замглавы комитета думы по регламенту. В последний созыв она избралась по списку в Красноярском крае и республике Тува.

Лариса Шойгу - старшая сестра министра обороны России Сергея Шойгу.