Петербургское отделение "Единой России" в I квартале 2021 года получило почти 15,5 млн рублей

На заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии 10 июня озвучили данные о поступлении и расходовании средств региональных отделений партий в I квартале 2021 года. Данные зачитал член Горизбиркома Дмитрий Краснянский.

По его словам, лидером "по заполняемости партийных касс" стала "Единая Россия". За квартал партия получила почти 15,5 млн рублей, заявил Краснянский. Он сообщил, что на втором месте находится "Справедливая Россия - За правду" - 9,5 млн рублей. Затем идет КПРФ - 5 млн рублей, рассказал член ГИК.

Он добавил, что Партия роста получила 640 тысяч рублей, "Яблоко" - 392 тысячи рублей, ЛДПР - 246 тысяч рублей. Еще 23 партии представили нулевые отчеты, сообщил Кранянский. По его словам, партия "Гражданская инициатива" представила отчет с нарушением сроков, а "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России" и "НППР – Власть Народу" документы ГИКу не направили.