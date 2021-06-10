Горсуд Петербурга оставил прежним приговор участнику митинга 31 января

Городской суд Петербурга не удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на решение Октябрьского районного суда по делу Кирилла Богданова, участника митинга 31 января, условно осужденного на полтора года за применение насилия в отношении представителя власти (ч. ст. 318). Суд оставил приговор Богданову без изменений.

На заседании защита приобщила документы, подтверждающие трудоустройство осужденного и характеристику с нового места работы. Представитель прокуратуры возражать не стала.

— Я, конечно, не знаю, как за пять дней работодатель смог провести характеристику такого прекрасного человека, но не возражаю против приобщения к делу, — заявила прокурор.

На заседание также пришли трое сотрудников полиции, признанные потерпевшими. Все трое поддержали требование прокурора о замене условного наказания на реальный срок.

— Действия, совершенные Богдановым, были совершены в отношении к сотрудникам полиции, которые были размещены по отношению к нему спиной, что так же свидетельствует, что он своими действиями показывал неуважение к обществу и государству. <...> Полагаю, что за данное преступление необходимо нести наказание лишь в виде реального лишения свободы, чтобы к Богданову пришло осознание, что такие преступления должны наказываться, — заявила прокурор.

Из троих сотрудников полиции выступить на прениях согласился лишь один.

— Он не поддерживает нашу власть, которая избрана народом. Он противник этой власти, он пришел на это мероприятие целенаправленно с целью себя заявить, показать. Сотрудники не угрожали ему, не представляли никакой опасности. И его детский лепет о том, что он поддался влиянию толпы..., — начал один из потерпевших силовиков. - Богданов не "невинная овечка", которая случайно пришла на это мероприятие.

Его выступление было прервано судьей, которая напомнила, что на данном заседании рассматривается лишь необходимость пересмотра наказания.

Извинения Богданова полицейский назвал "водой на киселе", добавив, что Богданов не пытался связаться непосредственно с сотрудниками полиции, чтобы извиниться лично. Защитник Богданова рассказал, что осужденный предпринял попытку поговорить с потерпевшими, но выяснилось, что это возможно только через главное управление.

Несмотря на доводы прокуратуры о якобы затронутых чести сотрудников полиции и государства в целом, судья приняла решение оставить приговор без изменений.

Октябрьский районный суд 31 марта признал Богданова виновным по ч.1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и назначил 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года. По версии следствия, находясь на Сенной площади 31 января вместе с другими протестующими, Богданов якобы дважды ударил сотрудника полиции.

Константин Леньков