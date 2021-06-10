Комиссия по горхозу ЗакСа предложила отменить документ о застройке парка на Смоленке

Постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного собрания Петербурга подготовила проект обращения в комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга по постановлению о застройке территории в устье реки Смоленки. Документ комиссии опубликован на сайте городского парламента.

Как следует из проекта обращения, депутаты предлагают исключить из постановления комитета возможность застройки территории гостиницами. В качестве аргумента парламентарии приводят принятые им же поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). По этим поправкам, территория в устье реки Смоленки относится к зеленым зонам. Депутаты в проекте обращения напомнили, что капитальное строительство на отнесенной к ЗНОП земле запрещено. Они предлагают отменить данные о границах зон застройки, площади территории общего пользования, площади территории застройки и о формировании земельных участков под застройку.

Сейчас в постановлении комитета сказано, что в устье реки Смоленки можно разместить два здания по 109,8 тысяч кв.м, а территория общего пользования равна нулю.

Напомним, жители Васильевского острова несколько лет боролись против застройки в устье реки и за создание там "Парка на Смоленке". В феврале 2019 года ЗакС внес территорию в ЗНОП, что запрещает там строительство. Летом 2019 года администрация губернатора расторгла договоры аренды земли с инвесторами.

София Саттарова