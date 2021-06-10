Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Ларисы Шойгу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата от "Единой России", сестры министра обороны РФ Ларисы Шойгу, сообщается на сайте думы.

"Сегодня ушла из жизни Лариса Кужугетовна Шойгу. Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке. С 2007 года Лариса Кужугетовна была депутатом Государственной Думы, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы", - заявил Володин.

О смерти Ларисы Шойгу стало известно 10 июня. По некоторым данным, причиной смерти мог стать инсульт на фоне коронавирусной инфекции. Она была депутатом трех созывов Госдумы, с 5-го по 7-й включительно.

фото: duma.gov.ru