Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" и Венедиктова из-за слов про ЧВК Вагнера

Предприниматель Евгений Пригожин оскорбился на высказывания главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова и подал иск о защите чести и достоинства в столичный Пресненский райсуд.

Ответчиками по делу, кроме Венедиктова, являются ЗАО "Эхо Москвы", а также главред сайта радиостанции Виталий Рувинский.

Претензии бизнесмена касаются высказываний Венедиктова в программе "Будем наблюдать". В неё он заявил, что, по его мнению, Пригожин якобы является "хозяином ЧВК Вагнера". Именно эти слова бизнесмен счёл порочащими его честь.

Пригожин требует удаления заметки с сайта "Эха", а также её опровержения. С радиостанции он намерен взыскать 200 тысяч рублей и по 30 тысяч рублей за каждый день, пока его прошение не будет всецело выполнено.

В СМИ часто связывают имя Пригожина с частной военной компанией "Вагнер", сам он отрицает принадлежность к ней.