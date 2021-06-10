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17:12

"Каждый суслик в поле агроном — так не должно быть": Макаров призвал единороссов к единству

фото ЗакС политика "Каждый суслик в поле агроном — так не должно быть": Макаров призвал единороссов к единству

Председатель Заксобрания и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров, выступая на партийной конференции 10 июня, дважды затронул тему единства. 

— Как там в деревне говорили? Каждый суслик в поле агроном — так не должно быть. Должно быть единение. Не должно быть имиджевых потерь, — заявил спикер в первый раз. 

Вскоре он вернулся к этому вопросу и призвал не загонять оступившихся однопартийцев в угол, а помогать им. 

— Раз уж мы единомышленники, то нельзя бросать своих. Своих офицеров мы не сдаём, — заявил Макаров. — Чтобы никто не держал камень за пазухой. Победим только тогда, когда мы вместе. Потому что вместе мы с вами — Санкт-Петербург. 

Конференция петербургского отделения "Единой России" проходит в КДЦ "Московский" 10 июня. Ее участники планируют выбрать делегатов на всероссийский съезд партии. Он состоится в Москве 19 июня.

Сергей Еремеев


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