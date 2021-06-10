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17:39

Музей Ледового побоища под Псковом закрылся из-за строительства мемориала Александру Невскому

фото ЗакС политика Музей Ледового побоища под Псковом закрылся из-за строительства мемориала Александру Невскому

Частный музей истории Ледового побоища в Псковской области остановил работу из-за того, что единственная ведущая к нему дорога разбита тяжелой техникой, которая доставляет материалы для строительства памятника Александру Невскому, сообщается на сайте музея.

"В связи с тяжелым аварийным состоянием единственной дороги, соединяющей трассу Псков – Гдов с деревней Самолва, я, осознавая ответственность за наших гостей, принял непростое в юбилейный год Святого благоверного князя Александра Невского решение прекратить на неопределенный срок приём и обслуживание посетителей Музея истории Ледового побоища. Тяжелая аварийная ситуация на 8 – 34 км указанной дороги сложилась в связи с тем, что ее разрушила и продолжает разрушать тяжелая техника, доставляющая материалы для возведения монумента в деревне Самолва", – сказал директор музея Владимир Потресов 

По его словам, разбитая дорога "представляет реальную угрозу для жизни и здоровья автомобилистов, направляющихся в Самолву" и для технического состояния транспорта. 

В древне Самолва власти собираются построить мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной": на его создание президент Владимир Путин в мае поручил выделить 112 млн рублей. 

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. Пройдут праздничные мероприятия по этому случаю и в Петербурге. В том числе на 12 сентября запланирован ежегодный крестный ход и концерт, также анонсировано световое шоу 6 декабря, в день памяти князя и день его погребения во Владимире. 

В 2021 году власти также озаботились реставрацией Александро-Невской лавры. На это из бюджета Петербурга уйдет не менее 93,5 млн рублей.

 

Фото: ледовое-побоище.рф

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