Соловьёв, Тетердинко и Доброхотов вошли в число делегатов съезда "Единой России"

Конференция петербургского отделения "Единой России" 10 июня определилась с делегатами на съезд партии.

Ими стали депутаты ЗакСа Александр Тетердинко и Сергей Соловьёв, партийные функционеры Михаил Доброхотов и Андрей Бреус, а также несколько муниципалов: мундеп МО "Новоизмайловское" Роман Афанасьев, депутат МО "Город Колпино" Надежда Максимова и глава МО "Аптекарский остров" Никита Титенко.

— Если к кому-то душа не лежит, можете сказать, — предложил лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров перед началом голосования.

Отводов у участников конференции не было. Делегатов одобрили списком.

Сам Макаров тоже посетит съезд в качестве члена Высшего совета "Единой России". Кроме того, правом принять участие в мероприятие обладают ещё шесть петербуржцев из Высшего совета партии: Валентина Матвиенко, Борис Грызлов, Андрей Турчак, Сергей Боярский, Андрей Кутепов, Сергей Густов.

Съезд намечен на 19 июня. Он пройдёт в Москве. Позже состоится второй этап конференции петербургских единороссов.

Сергей Еремеев

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