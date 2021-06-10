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17:58

Дворцовый мост украсят праздничной иллюминацией по случаю старта Евро-2020

фото ЗакС политика Дворцовый мост украсят праздничной иллюминацией по случаю старта Евро-2020

Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны по случаю приближения Чемпионата Евро по футболу будет подсвечен бирюзовым, оранжевым и зеленым, оповестили в Смольном.

"Город подготовился к встрече гостей чемпионата. Новое световое оформление создаст праздничное настроение, подчеркнет красоту Северной столицы", - поделился мнением о событии петербургский градоначальник Александр Беглов.

Праздничная подсветка будет зажигаться на Дворцовом мосту в 23:15, а отключаться - с рассветом.

Напомним, что сегодня после года простоя для пассажиров вновь стала доступна "обновлённая" станция метро "Зенит"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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