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18:18

Галина Тимченко анонсировала реструктуризацию "Медузы"

фото ЗакС политика Галина Тимченко анонсировала реструктуризацию "Медузы"

Гендиректор "Медузы"* Галина Тимченко  в ходе виртуальной встречи в Институте Кеннана сообщила о закрытии издания, сообщает "Голос Америки"**

Тимченко сообщила, что в мае издание потеряло более 2 млн евро доходов из-за внесения в реестр иноагентов.

"Проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула. Но даже в самом начале, когда мы только запускали наше медиа, в 2014 году, – мы уже были к этому готовы. И дело не только в финансировании. Самое болезненное, что нас стали избегать не только рекламодатели, но и ньюсмейкеры: люди бояться с нами разговаривать. Получить комментарий от российских правоохранительных органов и вовсе стало невозможно: им запретили общаться с "иноагентами", что вступает в противоречие с правом журналиста на получение информации", - рассказала Тимченко. 

При этом она дала понять, что речь идет не о полном закрытии медиа, а о его реструктуризации, и для этого "нужно время".

"Мы обещаем, что мы продолжим работать если вы, читатели, будете нас поддерживать", - добавила Тимченко.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков в разговоре с РИА "Новости" сообщил, что речь о полном закрытии издания не идет. "Продолжаем выходить", - сказал Колпаков. 

Обновлено 18:35 В разговоре с "Эхом Москвы" Тимченко сообщила, что "Медуза" не закрывается, "Медуза" работает".

"Я разговаривала со специалистами, которые узнавали у меня, что произошло с "Медузой" за тот месяц с тех пор как нас объявили иностранным агентом. Я говорила по-английски, я допускаю, что, может быть, мой английский настолько плох, что слова "close" я не знаю, но вообще-то я его знаю. Если "Голос Америки" не умеет слушать, не умеет пересказывать, то это вообще не мои проблемы", - пояснила Тимченко.

Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ-иноагентов 23 апреля. Юрлицо издания зарегистрировано в Латвии, там же расположена редакция издания. Медиапроект возник в 2014 году после скандального увольнения редакции "Ленты" и кардинальной смены ее редакционной политики.

Редакция опубликовала заявление, в котором пояснила, что статус иноагента накладывает на "Медузу" ряд серьезных ограничений. Особенно издание опасается оттока рекламодателей, из-за которого "Медуза" может оказаться под угрозой закрытия.

В мае стало известно, что Минюст включил "Медузу" в реестр после обращения бывшего члена ОНК Москвы Александра Ионова. Он заявлял, что для жалобы было "два повода", которые касались его правозащитной деятельности.

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов России

**"Голос Америки" внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в России

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