В Архангельске суд отклонил жалобу на продление ареста отцу Ивана Жданова

В Архангельске суд отказался удовлетворять апелляцию на продление ареста Юрию Жданову - отцу соратника Алексея Навального Ивана Жданова, уведомляют "Открытые медиа".

Адвокаты пребывающего под арестом мужчины ходатайствовали о домашнем аресте для него, предлагая также изменить ему меру пресечения на залог или запрет определённых действий. В прошении было отказано.

Отец Жданова находится в СИЗО уже три месяца. Ранее ему переквалифицировали статью обвинения на более тяжелую: теперь это ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество) и ст. 292 УК (Служебный подлог). Ему грозит до 10 лет колонии.

О деле против Юрия Жданова его сын известил в конце марта. У силовиков нашлись претензии к его работе в администрации посёлка Искателей в НАО. По версии следствия, будучи членом местной жилищной комиссии, чиновник рекомендовал главе посёлка предоставить одной женщине квартиру по договору социального найма, однако позднее выяснилось, что ее семья уже получила жилищную субсидию.