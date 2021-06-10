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18:52

Комитет Госдумы одобрил тюремные сроки за финансирование нежелательных организаций

фото ЗакС политика Комитет Госдумы одобрил тюремные сроки за финансирование нежелательных организаций

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об ужесточении наказания за участие и руководство нежелательными организациями, предложив ввести лишение свободы за перевод денег таким НПО, передает ТАСС. Авторы поправок и самого законопроекта - члены комиссии думы по расследованию иностранного вмешательства.

Депутаты предлагают ввести за "предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности" организаций, признанных в РФ нежелательными, сроки в колонии от года до пяти лет. Также в числе предложений - наказывать за такие деяния обязательными работами на срок до 360 часов, принудительными работами на срок до четырех лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Комитет рекомендовал Госдуме включить эту поправку в законопроект. Дума может рассмотреть документ во втором чтении 15 июня.

Кроме того, среди поправок - уточнение, что лишение свободы на срок от двух до шести лет может грозить не за руководство нежелательной организацией, а за организацию ее деятельности в России. Также уточняется, что к уголовной ответственности за участие в деятельности такой организации будут привлекаться лица, которые ранее были подвергнуты не только административному наказанию за аналогичные деяния, но и привлечены к ответственности по этой же статье Уголовного кодекса. 

 
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