"Спасибо за беспокойство, любимые": Галина Тимченко опровергла закрытие "Медузы"

Гендиректор "Медузы"* Галина Тимченко в своем Facebook опубликовала пост, в котором разъяснила появившиеся новости о якобы закрытии издания.

"Они криво пересказали мою лекцию. Я допускаю, что мой английский далек от совершенства, а в зуме плохо слышно, но, надеюсь, все же не настолько", - сказала Тимченко о новости "Голоса Америки", в которой сообщалось о "закрытии" "Медузы".

Она обратила внимание на то, что в том материале была фраза о том, что редакция продолжит работу, если читатели будут ее поддерживать. Тимченко назвала эту цитату верной.

"Мы работаем. Благодаря поддержке наших читателей. И будем работать столько, сколько сможем. Спасибо вам всем за беспокойство, любимые. Но вот я тут. Редакция тут. Главный редактор на посту. Мы с вами, потому что вы нас поддерживаете", - заключила Тимченко.

Тимченко в ходе виртуальной встречи в Институте Кеннана рассказала о проблемах, с которыми "Медуза" столкнулась после признания иноагентом в России. Сообщалось, что издание потеряло более 2 млн евро доходов, а также ньюсмейкеров, и о том, что правоохранительные органы отказывают "Медузе" в комментарии из-за запрета на общение с "иноагентом".