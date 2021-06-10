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19:52

Сервисы проката электросамокатов возвращаются к работе в Петербурге

фото ЗакС политика Сервисы проката электросамокатов возвращаются к работе в Петербурге

Сервисы аренды электросамокатов Whoosh, Urent и другие сообщили о возобновлении работы в Петербурге, передает РБК.

Компании будут работать по регламенту нового соглашения с комитетом по транспорту. О возобновлении работы также сообщили Molnia и Eleven. По словам представителей последних, самокаты появятся в городе "сегодня-завтра".

Накануне в Смольном состоялось совещание, на котором сервисы аренды и чиновники договорились о правилах передвижения граждан на электросамокатах. До 12 июля скорость на улицах с плотным туристическим потоком будет ограничена до 10 км/ч, будет запрещено кататься на электросамокатах по крупным магистралям, в том числе Невскому проспекту. После чемпионата Европы по футболу скорость будет ограничена 15 км/ч и будет запрещено размещать электросамокаты в зеленых зонах.

Напомним, ранее кикшеринговые сервисы убрали с улиц Петербурга все свои самокаты после того, как в отношении компаний возбудили уголовные дела об оказании некачественных услуг.

 

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

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