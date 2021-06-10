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20:12

В "Яблоке" осудили решение признать ФБК* экстремистской организацией

фото ЗакС политика В "Яблоке" осудили решение признать ФБК* экстремистской организацией

В партии "Яблоко" считают решение суда о признании структур оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями политически мотивированным. Заявление главы "Яблока" Николая Рыбакова было опубликовано на сайте партии 10 июня. Всего решением суда были признаны экстремистскими три организации: Фонд борьбы с коррупцией*, сеть региональных Штабов Навального** и Фонда защиты прав граждан***. 

"Происходящее еще раз убедительно свидетельствует, что после фактического отказа от правового государства и "обнуления" Конституции в 2020 году в России формируется корпоративный суперавторитарный режим. Это исключительно опасно для всех граждан страны и ее будущего", — говорится в заявлении "Яблока", подписанном председателем партии Николаем Рыбаковым. 

Представители "Яблока" также заявили "о своем категорическом несогласии с нынешней репрессивной и тупиковой политикой властей и лично президента Путина".

Мосгорсуд 9 июня удовлетворил иск прокуратуры о признании структур Навального экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. Защита намерена обжаловать решение суда.

 

 

*Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов

***Фонд защиты прав граждан внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов

фото: страница Николая Рыбакова "ВКонтакте"

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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