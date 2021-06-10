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20:27

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о сложностях при лечении COVID-19 из-за мутаций

фото ЗакС политика Главврач больницы в Коммунарке рассказал о сложностях при лечении COVID-19 из-за мутаций

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире "Эха Москвы" заявил, что коронавирус мутирует, "меняет лицо" и все труднее поддается выработанным методам лечения. 

"Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. Проверенные методы лечения этого гипервоспаления или, как мы говорим, "цитокиновые бури", в последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти 1,5 несколько тоже изменил свое лицо, мутировал. Тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время метода терапии", - сказал Проценко.

По его словам, без вакцинации населения "мы этот замкнутый круг не разорвем". Проценко назвал прививку от коронавируса "единственным выходом из той патовой ситуации, которая сложилась".

"Есть пациенты с вакцинацией, но мы не видели ни одного случая тяжелого течения, чтобы пациенты после вакцинации попадали на искусственную вакцинацию легких на сегодняшний день. Очень важно понимать, что вакцинация – это в первую очередь гарантия не тяжелого, не фатального течения коронавирусной инфекции", - рассказал Проценко.

10 июня оперштаб сообщил об 11,6 тысячах новых случаев COVID-19 в России: это максимум с марта. В Москве за сутки заболели свыше 5 тысяч человека: рекордный показатель с января.

 

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