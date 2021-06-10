"Единую Россию" попросили стать более единой

Петербургское отделение "Единой России" 10 июня провело предвыборную конференцию. Точнее - ее первый этап, на котором определили делегатов на съезд партии. Главный единоросс города, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступил с 45-минутной речью. Он попросил однопартийцев стать сплоченнее и "не держать камень за пазухой".

Конференция "Единой России" традиционно проходила в КДЦ "Московский". Даже баннеры и флаги партии находились на тех же местах, что и в предыдущие годы. Однако в отличие от прошлых лет на входе у делегатов и гостей мерили температуру и раздавали им одноразовые маски. Большинство очень быстро убирали средства индивидуальной защиты по карманам или размещали на уровне подбородка. Журналистов попросили принести с собой ПЦР-тесты, но за этим особо не следили. Корреспондента ЗАКС.Ру пустили и так, хотя тест был на руках.

Конференция началась с мотивирующего видеоролика об успехах партии. За ним последовал гимн. Большинство делегатов слушали его молча. Только несколько человек шевелили губами. Депутат Госдумы Сергей Боярский пел так, что было слышно за несколько метров.

В зале заседаний маски закрывали рты и носы примерно каждого пятого. В президиуме статистика иная - из десяти человек защитился только заместитель полпреда по СЗФО Вадим Леонтьев. Он не снимал маску на протяжении всей часовой конференции. Выделялся также вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский. Он единственный заседал не в пиджаке, а в футболке поло. От Смольного в президиуме был также представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков. Из Москвы приехал первый заместитель руководителя ЦИК партии Максим Жаворонков.

Собственно голосование по делегатам, ради которого все собрались, предваряла речь лидера петербургских единороссов Вячеслава Макарова. Он выступал 45 минут, прерываясь только на аплодисменты делегатов. Первым каждый раз начинал хлопать один и тот же слушатель в первом ряду, затем подхватывали остальные. Речь Макарова была чем-то вроде попурри из его предыдущих выступлений с трибуны Заксобрания и на брифингах. Он высказался, в частности, о роли "Единой России" в волонтерском движении. По информации Макарова, другие партии людям не помогали так, как его соратники.

- Начиная с марта 2020 года - это был существенный момент для всего мира - пандемия внесла коррективы в жизни людей. Хочу подчеркнуть, в присутствии всех, от имени регионального отделения нашего, что "Единая Россия" - это единственная партия, единственная партия, я подчеркиваю, которая не осталась в стороне и на деле системно доказала, что является ответственной политической силой. Такого масштаба организации помощи людям, которое показало региональное отделение, не смогла показать ни одна политическая сила в Санкт-Петербурге, - заявил спикер.

Макаров перечислил "народные" инициативы депутатов ЗакСа, записав в них в том числе законы о "наливайках" и о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Заявил, что власть "не должна быть дряблой и импотентной". Напомнил о гибридной войне и боях за киберпространство. Об оппозиции спикер говорил совсем немного. Упомянул только, что на международные форумы зовут протестных "блогеров", а стоило бы членов "Молодой гвардии Единой России".

Вспомнил докладчик и про "зеленую книгу Петербурга" - так он обычно называет экологические инициативы, которые принимают в городском парламенте, - и про "дом-гроб", то есть жилой комплекс Meltzer Hall, с планами строительства которого на Петроградской стороне Макаров борется.

Из действительно новых тезисов - похвала депутатам за наращивание числа подписчиков в социальных сетях. Сам Макаров, хоть и обеспокоен кибербезопасностью, в соцсетях не сидит. Но за коллег порадовался:

- У наших депутатов в социальных сетях только за этот год резкий рост подписчиков и охват аудитории… Можно с уверенностью говорить, что нас сегодня видит, слышит, читает около миллиона человек. Достаточно этого? Нет, не достаточно. Работу эту надо делать еще более интенсивной, конкретной и адресной.

Высказываясь о прошедших праймериз "Единой России", Макаров в очередной раз выразил сожаление, что они прошли только в онлайн-формате, без голосования на участках.

- Сразу хочу сказать. Все депутаты - все, кто ко мне подошел… Ни один человек не высказался, не топил, не говорил только за электронный формат, - отметил спикер.

Макаров снова повторил, что он и его коллеги делали все возможное, чтобы предварительное голосование прошло честно и прозрачно, а принуждал участвовать в нем бюджетников кто-то другой.

- Это не тема "Единой России". Я вас уверяю, это не наша тема, - подчеркнул председатель Заксобрания.

Дорабатывающий последние недели в Мариинском дворце перед выборами в Госдуму Макаров затронул тему обновления партийных рядов и дал напутствия молодым.

- Безусловно, мы всегда с вами будем говорить об обновлении рядов "Единой России", об обновлении депутатского корпуса. Не говорить - надо делать. Понятно, что должны приходить новые люди, но все это должно быть искренне, честно, прозрачно абсолютно. Вот тогда и будет доверие, - заявил единоросс.

По его словам, когда народ чувствует искренность, он совсем по-другому относится к политикам.

- Хотите вам еще скажу? - продолжил Макаров, кивнув в зал. - Я вот вижу тут один глава района качает головой. Так вот я вам рассказываю. Подмоченную, а тем более скомканную репутацию никаким утюгом не разгладишь. Есть репутация у человека - он должен ее беречь как зеницу ока.

Ближе к концу своего выступления Макаров дважды затронул тему единения рядов единороссов:

- Как там в деревне говорили? Каждый суслик в поле агроном. Так не должно быть. Должно быть абсолютное единение. Мы с вами должны понимать, что результат зависит от этого. Имиджевые потери - это то, что необходимо не допускать.

Для большего единства, по мнению Макарова, необходимо поддерживать, а "не загонять в угол" товарищей, испытывающих проблемы и попадающих "в нестандартные ситуации".

- Хочу обратиться к конференции. Чтобы никто не держал - опять к песне деревенской возвращаюсь - камень за пазухой, надо просто помогать друг другу. Моменты бывают разные в жизни, но победим только когда мы вместе, потому что вместе - Санкт-Петербург, - закончил свое выступление спикер.

Делегатов на съезд утвердили всего за несколько минут, сразу списком. Никто не стал выступать против предложенных кандидатур. Таким образом, в Москву отправятся депутаты ЗакСа Александр Тетердинко и Сергей Соловьёв, партийные функционеры Михаил Доброхотов и Андрей Бреус, а также депутаты местных советов Роман Афанасьев (МО "Новоизмайловское"), Надежда Максимова (город Колпино) и Никита Титенко (МО "Аптекарский остров"). Титенко и Доброхотов ранее были помощниками Макарова.

Сам спикер будет присутствовать на съезде как член президиума генерального совета партии. Такое же право имеют другие члены генсовета и высшего совета из Петербурга: Валентина Матвиенко, Борис Грызлов, Андрей Турчак, Сергей Боярский, Андрей Кутепов и Сергей Густов. После всероссийского съезда состоится второй этап петербургской конференции.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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