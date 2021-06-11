ЛДПР пообещало разобраться с поздравлением Жириновского умершего партийца в Хакасии

Хакасское отделение ЛДПР пообещало разобраться в скандале из-за поздравлений Владимира Жириновского с днем рождения, направленных на имя члена партии, который умер в 2012 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на координатора хакасского отделения ЛДПР Михаила Молчанова.

Ранее ИА "Хакасия" опубликовало фото поздравления умершему с днем рождения от имени Жириновского.

"Вы - наш верный друг и соратник, вы - член ЛДПР. А это значит, что еще один год вашей замечательной жизни Вы провели с нами, работая на благо наших граждан, на благо нашей горячо любимой Родины", - говорится в письме.

Возмущенные этим родители обратились к журналистам.

"Моя бывшая жена в слезах. Это как будто через 9 лет получить повторно известие о гибели ребенка", - сказал отец мужчины.

Михаил Молчанов заявил, что ситуация "на личном контроле".

"Мы разбираемся, как это произошло и почему. Возможно, это вообще провокация", - сказал представитель хакасского ЛДПР.

По его словам, в региональное отделение по этому вопросу никто не обращался, ни родственники, ни другие граждане. Молчанов назвал это сигналом, чтобы "поставить под сомнение произошедшее".

фото: duma.gov.ru