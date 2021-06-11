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11:21

В России выявили более 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки впервые с февраля

фото ЗакС политика В России выявили более 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки впервые с февраля

В России за последние сутки выявлено 12 505 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это максимальное суточное значение с 22 февраля.

Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 5 180 454 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 125 674 россияна, за последние сутки в статистику внесли 396 летальных исходов.

В Петербурге заболели еще 863 человека. По данным штаба, сейчас коронавирусной инфекцией в городе болеют 16 139 человек, всего с марта 2020 года зафиксировано 449 001 случай заболевания. Число умерших от коронавируса в Петербурге увеличилось на 45 человек, всего на 11 июня известно о 14 805 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 5 853 человек (111 566 болеют сейчас). В Подмосковье – 837 (42 717 активных случаев). 

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