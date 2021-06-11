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11:58

На Евро-2020 в Петербурге будут работать более 700 журналистов

фото ЗакС политика На Евро-2020 в Петербурге будут работать более 700 журналистов

Игры чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Петербурге, будут освещать более 700 журналистов и блогеров. По крайней мере, столько официально аккредитовалось в городском пресс-центре, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

"Из них почти 100 - иностранные. Все они смогут следить за всеми играми чемпионата прямо отсюда. Также здесь будут работать и волонтеры. Здесь созданы все необходимые условия для журналистов", - рассказал глава города.

Напомним, что российский мегаполис примет семь матчей турнира, первый из которых пройдет 12 июня. Стадион на Крестовском острове, по указанию Роспотребнадзора, сможет вместить на каждой из игр только половину от максимальной заполняемости, то есть 34 тысячи болельщиков.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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