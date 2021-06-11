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12:12

Акциониста Крисевича задержали после попытки "выстрелить" себе в голову на Красной площади

фото ЗакС политика Акциониста Крисевича задержали после попытки "выстрелить" себе в голову на Красной площади

Полицейские задержали на Красной площади в Москве петербургского акциониста Павла Крисевича после того, как он попытался провести акцию с холостым выстрелом в голову, сообщают SOTA и Readovka.

Сообщается, что Крисевич сначала сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем выстрелил в голову. В этот момент его повалили полицейские и увели.

Также полицейские задерживают журналистку SOTA Нику Самусик. Они ссылаются на то, что она стала свидетельницей произошедшего.

Перед акцией Крисевич записал манифест, в котором заявил, что государство "вешает на протест стигму преступления", и что без "государственного устрашения" это лишь "пустое место".

Подруга Крисевича Анастасия Михайлова в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что акционист цел, но получил ожог лица. По ее словам, у него было охолощенное оружие, на которое не требуется разрешение, а патроны были холостыми.

Обновлено 12:52 "Апология протеста" сообщает, что Крисевич находится в ОВД "Китай-город", к нему приехал адвокат Мансур Гильманов. По словам Гильманова, ожога у Крисевича нет, его увели в помещение для "проведения следственных действий", а в ожидании полицейских - пристегнули наручниками к скамейке.

Крисевич известен провокационными перфомансами в поддержку политзаключенных. В ноябре 2020 года его арестовали на 15 суток за перформанс напротив здания ФСБ на Лубянке, когда активиста в образе Христа подняли на крест, окруженный горящими делами. После той акции Крисевича отчислили из РУДН. В мае его арестовывали за выставку картин против пыток.

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