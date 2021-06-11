Пиджак Лимонова ушел с аукциона за 1,7 млн рублей

На торгах аукционного дома "Литфонд" приобрели экзотического вида пиджак, сшитый писателем и политиком Эдуардом Лимоновым в 1970-х годах в московский период его молодости, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Литфонда". Изначально за раритет предлагалось 380 тысяч рублей, однако в конечном счете обладатель отдал за модную вещь 1,7 млн рублей.

"Цветной пиджак, сшитый самим Лимоновым из 114 лоскутков в 1972 году, был одним из последних лотов на аукционе", - рассказали в пресс-службе.

В пиджаке Лимонов позировал на нескольких фотографиях советских времен.

Напомним, что писатель включился в политическую жизнь России в начале 1990-х годов, основав запрещенную впоследствии НБП. В дальнейшем он возглавлял незарегистрированную партию "Другая Россия", которая после кончины Лимонова в марте 2020 года сменила название и стала именоваться в его честь.