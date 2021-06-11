"Черная метка" перед выборами

Ряд петербургских оппозиционеров может лишиться права избраться в парламенты в 2021 году, считают опрошенные ЗАКС.Ру эксперты. Причины две - изменения в законе о выборах и признание экстремистскими ФБК* со Штабами Навального*. Последнее грозит не только запретом на избрание, но и новыми административными и уголовными делами, предположили эксперты.

"Под колпаком"

Московский городской суд 9 июня признал Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и Штабы оппозиционера Алексея Навального* экстремистскими организациями. В суде организации представляли адвокаты "Команды 29". Они вели прямую письменную трансляцию происходящего. Из нее следует, что защите отказали во всех ходатайствах - даже вызове Навального и перерыва на перекус с походом в уборную.

Признание организаций экстремистскими запрещает им вести какую-либо деятельность: распространять любую информацию, организовывать акции, совершать финансовые операции и другое. Также суд решил обратить все имущество ФБК* в собственность государства.

Сейчас у организаций есть 10 дней на подачу апелляции. "Команда 29" сообщила, что так и поступит.

Мосгорсуд постановил, что его решение вступает в силу немедленно. Это значит, что с уже сейчас любая поддержка, финансирование или участие в деятельности организаций может повлечь за собой, в том числе, и уголовное преследование, считает старший партнер "Апологии протеста" Александр Передрук.

- Организация запрещена. Ее деятельность на территории Российской Федерации невозможно продолжать. Вопрос, какая деятельность? Можно сказать, что любая: [нельзя проводить] ни финансирование, ни мероприятия какие-либо - ничего такого, - сказал юрист в разговоре с ЗАКС.Ру.

По его словам, за прошлые действия никого привлечь не могут. Эти законы обратной силы не имеют и человек не мог знать, что когда-то в будущем ФБК* будет признана экстремистской организацией и запрещена, заявил Передрук. При этом, он добавил, что привлечь могут за посты в социальных сетях - это может считаться длящимся правонарушением:

- Условный Иванов репостнул какое-нибудь видео с социальных сетей ФБК*. Наличие этого видео у него на странице с сегодняшнего дня будет означать для него проблемы с органами власти. Вплоть до уголовного наказания.

Как пишет "ОВД-Инфо" со ссылкой на экспертов из информационно-аналитического центра "Сова", публикация документов или заявлений лидеров признанных экстремистскими организаций "может рассматриваться как форма участия в деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК)". Те же эксперты считают, что есть опасность и при широком толковании статья 280 УК (призывы к экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в экстремистской организации).

Пока это не касается символики ФБК*, ФЗПГ* и Штабов Навального*. Ее должны запретить отдельным решением суда.

Юрист Передрук не исключает, что после решения Мосгорсуда о признании организаций экстремистскими, появятся новые - уже на конкретных людей. Как минимум, это может произойти из-за тех же записей в социальных сетях, отметил старший партнер "Апологии протеста".

- Будет это происходить или нет - покажет только время, - добавил Передрук.

Политолог Александр Конфисахор считает, что "вне всякого сомнения" стоит ожидать давления на людей, которые были так или иначе связаны с новыми запрещенными организациями.

- Это не первая ласточка, и далеко не последняя. Все, кто был каким-либо образом причастен, каким-то образом имел отношение, даже самое опосредование: лайкал, репостил, регистрировался и как-то показывал свой интерес к деятельности этой структуры - они все оказались под колпаком, - уверен Конфисахор.

По его словам, у людей появилась "черная метка", и внимание правоохранительных органов им стоит ждать при любой публичной деятельности. Политолог считает, что до выборов в сентябре никаких крупных выступлений ожидать не стоит. Нанесли очень точечные, но сильные удары, пояснил Конфисахор:

- Они [власти] показали, что никакая публичность, никакая известность никому не сможет помочь.

Политолог напомнил, что из-за недавно принятого закона сторонникам ФБК* и других запрещённых Мосгорсудом организаций стоит ожидать давления и в рамках своих избирательных кампаний.

Запреты на пути к мандату

В мае 2021 года Государственная Дума приняла ряд поправок в законы о выборах. Они подписаны президентом России Владимиром Путиным 4 июня и уже вступили в законную силу.

Согласно документу, учредители и руководители экстремистских организаций не могут избираться в течение пяти лет, а участники и поддерживающие такие организации - в течение трех лет. Отсчет идет с момента вступление решения суда в силу. Изначально депутаты Госдумы планировали ввести ограничение на избрание только в федеральный парламент, но позже законопроект исправили - теперь положения закона касаются всех выборов в России.

Не смотря на то, что Конституция страны запрещает вводить в законах обратную силу (ст. 54), в указанном документе она все же существует. Теперь в законе о выборах прописано, что избираться куда-либо нельзя людям, которые были учредителями или руководителями компаний за три года до того, как эти организации суд признал экстремистскими. Похожий запрет накладывается на сотрудников организаций и поддерживающих их - за год до признания компаний запрещенными. Это касается тех, кто принимал участие в мероприятиях экстремистских организаций, выражал таким компаниям поддержку высказываниями, в том числе в интернете, предоставлял деньги, имущество, консультации или и другую помощь в тех моментах, из-за которых суд и признал организацию экстремистской.

В Петербурге ряд оппозиционных политиков неоднократно публично или в социальных сетях высказывались в поддержку ФБК* или Штабов Навального*. Некоторые из них уже заявили о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах в депутаты в сентябре 2021 года. Стать парламентарием в Законодательном собрании Петербурга намерена и экс-глава Штаба Навального* в городе Ирина Фатьянова.

Юрист Анастасия Буракова считает, что новые положения закона о выборах приняли как раз под признание экстремистами ФБК* и других организаций Навального. По ее мнению, основная цель нового законодательства - лишить права избираться тех людей, которые поддерживали конкретные теперь уже запрещенные организации.

- Хотя и так те, кто объявлял о своем намерении баллотироваться, сейчас под уголовными статьями. Я имею в виду сторонников Навального, в том числе из регионов, - сказала Буракова в разговоре с ЗАКС.Ру.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа считает, что пока рано говорить по конкретным персонам - позволят им избираться или нет. С каждым конкретным случаем предстоит разбираться отдельно, заявил Зацепа.

Помимо общего закона о выборах, федеральные парламентарии изменили закон о собственном избрании. В новой редакции закона о выборах депутатов Госдумы сказано, что запрет на избрание распространяется на людей, "в действиях которых вступившим в законную силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации: непосредственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической".

Буракова отметила, что в законе не уточняется, о каком именно решении суда идет речь. По ее мнению, это не значит, что по каждому отдельному человеку будут принимать судебное решение, что его или ее нельзя допускать до выборов.

- Я предполагаю, что таким вступившим в силу решением суда может быть например административка за нарушение правил проведения публичных мероприятий по 20.2 КоАП. Никакой конкретики в законе не указано. Я думаю, что это не будут отдельные решения суда. <...> Форма деятельности ФБК* и Штабов*, признанная экстремистской, в том числе организация несогласованных публичных мероприятий. Вот у человека есть вступившее в силу решение суда, что он участвовал, соответственно, разделял формы, и поэтому он лишается пассивного избирательного права, - предположила Буракова.

С ней согласен член Горизбиркома Зацепа. Он в разговоре с ЗАКС.Ру также отметил, что положения закона скорее всего будут касаться уже юридически установленного факта участия в экстремистской организации у потенциального кандидата. Руководителей же и учредителей признанных экстремистскими организациями вероятно будут выявлять по документам юрлица, предположил Зацепа:

- Если организация признана таковой, а человек номинально замещал в ней некую должность, это можно установить по документам. Например, он в едином государственном реестре регистрации юридических лиц просто значился руководителем этой организации.

По мнению члена ГИК, устанавливать факт связи с экстремистскими организациями будут избирательные комиссии.

* Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и Штабы оппозиционера Алексея Навального по решению суда признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

* Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов

* Фонд защиты прав граждан внесен Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов

София Саттарова