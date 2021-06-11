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13:09

Путин подписал закон по праве крымчан с гражданством Украины быть госслужащими

фото ЗакС политика Путин подписал закон по праве крымчан с гражданством Украины быть госслужащими

Президент Владимир Путин подписал законопроект, снимающий ограничения на занятие государственных должностей для жителей Крыма, которые после присоединения полуострова к России остались гражданами Украины, документ опубликован на портале правовой информации.

После внесения поправок в Конституцию в 2020 году людям с иностранным гражданством или видом на жительство за рубежом запрещено занимать ряд должностей. При этом некоторые жители Крыма и Севастополя столкнулись со сложностями с оформлением отказа от гражданства Украины. 

Теперь, согласно закону, такие лица могут подать в МВД заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины и об отсутствии другого иностранного гражданства, тогда их признают лицами без иностранного гражданства. После этого такие граждане получат право замещать государственные и муниципальные должности. 

Также документ уточняет, что лица, получившие российское гражданство до присоединения Крыма, должны подтвердить факт постоянного проживания там на день принятия. 

Крым был присоединен к России после референдума в марте 2014 года. Тогда, по оглашенным данным, за присоединение региона к России проголосовали 96,77% жителей Крыма. Украина не признает результаты этого референдума и заявляет об аннексии своей территории. США, страны Евросоюза и другие также не признали этих итогов и ввели сакнции в отношении ряда российских компаний и политиков.

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