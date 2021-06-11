Вишневский призвал комблаг изменить подход к покосу травы в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к главе комитета по благоустройству Сергею Малинину с призывом изменить регламент по выкашиванию травы в городе.

Вишневский счел "совершенно неприемлимой" практику, когда газонокосильщики выкашивают траву и полевые цветы под корень, оставляя "практически голую землю". По мнению депутата, это увеличивает запыление территорий и нарушает экоситему. К тому же шум и грохот мешают гражданам по утрам и вечерам выходных.

Вишневский считает нужным существенно изменить регламент. Например, свести покосу травы к минимуму, с нынешних 10-15 в год до двух, и увеличить высоту оставляемой травы. Также депутат полагает, что нужно отказаться от триммеров, привязать косьбу с погодным условиям и росту травы, а сэкономленные деньги направить на посев газонов.

Также Вишневский призвал провести совещание в комитете с участием специалистов, к примеру, представителей кафедры ланшафтной архитектуры Лесотехнической академии и общественных активистов.

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