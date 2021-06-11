Иван Жданов сообщил об объявлении себя в розыск

Покинувший Россию сторонник Алексея Навального Иван Жданов рассказал в своем Instagram о том, что РФ объявила его в международный розыск. Оппозиционера при этом повеселила собственная фотография в базе МВД, которой он сопроводил свой текст.

"Не знаю с чем связан розыск. Наверное, с 10ком уголовных дел, которые на меня завели. Разбираться с каким из них точно сложно. Только что моего адвоката Владимира Воронина не допустили в дело против меня по статье 239 УК. Будем добиваться его участия в суде", - написал политэмигрант.

По его словам, массовое преследование "навальнистов" стало возможным по той причине, что "они позволили себе держать в тюрьме" самого Алексея Навального.

Отметим, что в России также преследуют пожилого отца Жданова по делу об экономическом преступлении, удерживая его в СИЗО два с половиной месяца, что его сын-"навальнист" расценивает как инструмент давления на себя лично.