ЗакС Петербурга заказывает мини-раскраски "Удивительные животные"

Петербургский парламент 10 июня опубликовал извещение о закупке сувенирной продукции для детей. Максимальная цена контракта - 530 тысяч рублей.

Законодательному собранию требуется 500 путеводителей "Россия для детей" для малышей от 6 лет и столько же мини-раскрасок "Удивительные животные". Книги оцениваются в 730 рублей за штуку, а раскраски в 216 рублей за каждую. Кроме того парламент приобретает 500 наборов цветных карандашей. В одном из приложений к техническому заданию закупки этот вид товара назван "Карандаши цветные в набореёёёёёёёЁ" (орфография сохранена).

Получить сувениры ЗакС планирует до 25 августа 2021 года. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 18 июня.

Более крупную закупку парламент объявил 11 июня. ЗакС готов потратить 2,4 млн рублей на запас санитарно-гигиенических товаров. Работникам Мариинского дворца требуется 50 упаковок бумажных полотенец, 1800 рулонов протирочной бумаги, 2200 рулонов различной туалетной бумаги, 600 упаковок покрытий на унитаз, 200 упаковок влажных салфеток и 30 - обычных. Срок поставки товаров - до 20 августа 2021 года.