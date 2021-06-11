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14:58

Белковский о новых арестах: Власть показывает всем, что нужно фильтровать базар

фото ЗакС политика Белковский о новых арестах: Власть показывает всем, что нужно фильтровать базар

Ужесточение российского выборного законодательства, а также участившиеся преследования медийных фигур на примере уголовного дела блогера Юрия Хованского оценил российский политтехнолог Станислав Белковский. В его понимании, все четче и нагляднее россиянам демонстрируют некую грань дозволенного во взглядах и высказываниях, переходить которую отныне не позволено никому и независимо ни от чего. "Процесс пошел" начиная с принятия новой редакции Конституции прошлым летом, считает эксперт, и с тех пор стало возможным арестовывать блогеров-миллионников за их песенное творчество многолетней давности, инкриминируя оправдание терроризма.

"Власть объявила, что есть некие базовые ценности, отношение к которым у всех единое. Политик ты или не политик. Можешь считать Владимира Путина кровавым тираном, или земляным червяком, но ты не можешь ни при каких обстоятельствах выступать за возврат Крыма Украине или островов южно-курильской гряды Японии. Этого ты не имеешь права делать, какими бы политическими взглядами ты ни руководствовался, каким бы ни было твоё отношение к власти", - отметил он в интервью порталу 47news.

Впрочем, добавил Белковский, этим подоплека новых санкций в отношении инакомыслящих не ограничивается: есть еще ключевые несистемные фигуры в политике, быть в связях с которыми в новейших российских реалиях стало почти неприемлемым для власти. При этом репрессии, на его взгляд, не выглядят массовыми и не превратятся в таковые. Навел его на эту мысль, в частности, арест петербуржца Андрея Пивоварова, вызванный к жизни старым репостом в Facebook: "Пивоваров - это человек Ходорковского, а это запрещено".

"В нашем случае эти критерии есть. Принадлежность к несистемной оппозиции. Это первое. Вторая – прямая связь с Навальным или Ходорковским. Да, репрессии расширяются. Но они не становятся массовыми, оставаясь точечными. Но повторюсь, вне зависимости от этого в нашей стране любой человек может сесть в тюрьму, если в этом кто-то заинтересован шкурно. Собственно, и при Ельцине можно было сесть", - заключил политолог.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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