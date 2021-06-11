Власти Петербурга разрешили отдыхать на газонах в центре города

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко во "ВКонтакте" заявил, что поручил комитету по благоустройству и садово-парковым предприятиям открыть доступ для граждан ко всем газонам в центре города.

"Не так часто в нашем северном мегаполисе солнечная погода радует и нужно успевать наслаждаться этими моментами", - написал Бондаренко.

Он подчеркнул, что газоны в центре Петербурга предназначены для отдыха горожан и гостей города. По его словам, аналитики геоинформационной системы 2ГИС подсчитали, что в среднем петербуржцам нужно пройти 659 м, чтобы оказаться в центре крупной зеленой зоны. Расчет проводился по расстоянию от жилых домов до центра парка или сквера площадью не менее 10 тысяч кв. м В рейтинге 2ГИС Петербург был признан лидером по доступности зеленых зон для горожан.

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