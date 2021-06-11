"Точно на букву V": Команда VTimes сообщила о планах создать новое издание

Команда издания VTimes* после закрытия проекта намерено создать новое медиа, передает The Bell со ссылкой на письмо бывшего замглавного редактора "Ведомостей" Кирилла Харатьяна из прощальной рассылки издания.

Харатьян считает, что статус иноагента, из-за которого разрушилась бизнес-модель VTimes, доказывает, что "два десятка журналистов, занятых просто сбором фактуры и комментариев экспертов", оказываются как минимум равномощны "ниагаре верноподданического контента".

"Несмотря на грусть и невнятные внешние обстоятельства, бросать дела мы все-таки не будем. Поэтому: не отписывайтесь от этой рассылки — и мы будем присылать вам наши статьи и мнения экспертов, но это будет новый ресурс", — говорится в рассылке.

По словам Харатьяна, журналисты еще не знают, как назвать новый ресурс, но "точно на букву V".

VTimes, издание, созданное бывшими журналистами "Ведомостей", объявило о своем закрытии о прекращении своей работы с 12 июня. Около месяца назад издание признали иностранным агентом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что считает "постоянным процессом" закрытие СМИ — как в случае с VTimes.