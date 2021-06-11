"Яблоко" потребовало возбуждения уголовного дела после статьи об отравлении Дмитрия Быкова

Журналистский материал об обстоятельствах отравления писателя Дмитрия Быкова весной 2019 года, выпущенный изданиями Bellingcat и The Insider, побудил руководство "Яблока" обратиться в СК и Генрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело и расследовать инцидент.

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков утверждает, что журналисты убедительно доказали факт отравления, вызванного неестественными причинами. Упоминается в заявлении Рыбакова также группа ядов "Новичок".

Напомним, что в журналистском материале рассказывается о том, что перед тем, как Быков впал в кому на несколько дней, за ним как минимум год ездила группа людей, ставших героями зимнего расследования об отравлении Алексея Навального. Сам Быков не был удивлен выводам, содержащимся в расследовании. Он предполагает, что некто дал команду "идти по списку" Координационного совета оппозиции, собиравшегося в 2012-2013 годах.