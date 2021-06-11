Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора

Организаторы фестиваля "Нашествие" сообщили о его переносе на 2022 год по требованию управления Роспотребнадзора по Московской области.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова заявила, что в регионе так растет число заболевших коронавирусом, что Роспотребнадзор "вынес решение о невозможности проведения" "Нашествия" в июле-августе.

"Поэтому оргкомитет фестиваля "Нашествие" совместно с правительством Московской области сообщают о переносе фестиваля на следующий год. Новые даты фестиваля – 29-31 июля 2022 года. Место проведения – наш любимый Серпухов", - сообщила Виртуозова.

С 25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов. Управляющая фестивалем Евгения Киселева поблагодарила артистов, зрителей и региональные власти за поддержку.

Это не первый крупный музыкальный фестиваль, назначенный на лето, который отмен из-за ситуации с коронавирусом. В мае было решено перенести Park Live в Москве на 2022 год. Еще в марте было решено не проводить фестиваль "Рок над Волгой" в Самарской области. При этом через пару дней, 13-14 июня, в Петербурге состоится фестиваль STEREOLETO.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру