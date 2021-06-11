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16:58

Петербург получил еще 39,6 тысяч доз "Спутника V"

фото ЗакС политика Петербург получил еще 39,6 тысяч доз "Спутника V"

В Петербург привезли очередную партию вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанную центром имени Гамалеи, в количестве 39,6 тысяч доз. Не в первый раз пресс-службой городского правительства отмечается то, что препарат максимально удобно расфасовали - по одной дозе в ампуле.

"Начинается сезон летних отпусков. Настоятельно прошу тех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. Тогда вы будете защищены на время летнего отдыха, куда бы не поехали", - заявил губернатор Александр Беглов.

Беглов подчеркивает, что привиться от инфекции стало совсем легко благодаря усилиям чиновников. Ни одной из трех вакцин отечественного производства он не отдает преимущества.

По последним данным, один из двух уколов себе сделали более 745 тысяч петербупржцев, а обоа укола - более 621 тысячи.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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