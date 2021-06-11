"Устранение собственного страха": Крисевич рассказал полиции о своей акции со стрельбой на Красной площади

Акционист Павел Крисевич дал объянения полицейским по поводу своего перфоманса со стрельбой на Красной площади, сообщает "Апология протеста". При этом ни ему, ни его адвокату Мансуру Гильманову неизвестно о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

По словам правозащитников, акционист дал объяснения полицейским по поводу своего перфоманса. Крисевич пояснил, что главной идеей акцией было "устранение собственного страха". Он рассказал, что сделал "два показательных выстрела" холостым патроном в воздух из охолощенного списанного пистолета Р-411, затем один - "в сторону своей головы".

Активист подчеркнул, что акцию "делал для себя, привлечь внимание прохожих не пытался". Также, по его словам, он перед началом заявил, что проводит "художественную акцию, направленную против устрашения", и уже после этого достал пистолет.

"В сторону людей пистолет не наводил, сопротивление при задержании не оказывал. Какого-либо преступного умысла не имел. Заочно я знал, что правоохранитель меня будут задерживать. На саму Красную площадь прибыл один. Более мне сообщить нечего", - заключил Крисевич в объяснениях.

Затем активиста увезли из ОВД "Китай-город" в УВД по Центральному административному округу к следователю.