На большинство матчей Евро-2020 в Петербурге раскупили билеты

Из семи матчей, которые состоятся в Петербурге в рамках турнира Евро-2020, только на три остались билеты в свободной продаже, о чем в эфире телеканала "Россия 24" сообщил Алексей Сорокин.

"По-прежнему продолжается продажа на три дополнительных матча, как мы и говорили, она началась 2 июня, и уже продажи на хорошем уровне", - произнес спортивный функционер.

Напомним, что в городе состоятся семь футбольных поединков, включая четвертьфинал. Роспотребнадзор не разрешил пускать на стадион "Газпром Арена" более половины людей от его общей вместимости. Накануне матча сборных России и Бельгии в Петербурге "по-футбольному" раскрасили сто трамваев и троллейбусов.