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17:40

Тете Дмитрия Гудкова предъявили новое обвинение по делу о долгах за аренду

фото ЗакС политика Тете Дмитрия Гудкова предъявили новое обвинение по делу о долгах за аренду

Тете политика Дмитрию Гудкову Ирине Ермиловой предъявили обвинение по пп. "а" и "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере в составе группы лиц), сообщил Гудков в Telegram.

"Это значит, что заложница не она одна, а любой человек, судьбой которого меня захотят шантажировать. Группа", - подчеркнул Гудков.

Он также указал, что "гражданско-правовые отношения", в которых кто-то кому-то задолжал, становятся "поводом для уголовных дел".

"То есть вы не заплатили за ЖКХ – в тюрьму. Не оплатили штраф за нарушение ПДД, долг по кредиту, хоть потребительскому – в тюрьму. И так далее. Прецедент", - пояснил политик.

Гудков считает, что это дело - "угроза для всех, прямой удар по юридической системе всей страны".

"Потому что раньше было нельзя – а теперь будет можно", - заключил Гудков.

Гудков в соцсетях 6 июня объявил об отъезде из России из-за угроз о продолжении уголовного дела о долгах фирмы его родственников по аренде. После этого он заявил, что отказывается от участия в выборах в Госдуму.

Напомним, Гудкова и его тетю задерживали в рамках дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, фирма Ермиловой якобы не выплатила департаменту городского имущества Москвы долг по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. В итоге и Гудкова, и Ермилову отпустили без избрания мер пресечения.

 

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