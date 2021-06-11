Тете Дмитрия Гудкова предъявили новое обвинение по делу о долгах за аренду

Тете политика Дмитрию Гудкову Ирине Ермиловой предъявили обвинение по пп. "а" и "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере в составе группы лиц), сообщил Гудков в Telegram.

"Это значит, что заложница не она одна, а любой человек, судьбой которого меня захотят шантажировать. Группа", - подчеркнул Гудков.

Он также указал, что "гражданско-правовые отношения", в которых кто-то кому-то задолжал, становятся "поводом для уголовных дел".

"То есть вы не заплатили за ЖКХ – в тюрьму. Не оплатили штраф за нарушение ПДД, долг по кредиту, хоть потребительскому – в тюрьму. И так далее. Прецедент", - пояснил политик.

Гудков считает, что это дело - "угроза для всех, прямой удар по юридической системе всей страны".

"Потому что раньше было нельзя – а теперь будет можно", - заключил Гудков.