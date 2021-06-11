Студент юридической академии объявил голодовку из-за "предвзятого отношения" преподавателей вуза

Студент Санкт-Петербургской юридической академии Иван Мезенцев объявил бессрочную голодовку с 10 июня, сообщил ЗАКС.Ру сам учащийся вуза. Он считает, что сотрудники учебного заведения относятся к нему предвзято, и голодовкой он решил выразить свой протест против этого. Студент назвал самым ярким примером предвзятости то, что ему не удалось сдать один из зачетов, хотя ответы были даны, по его словам, верные. Последнее Мезенцеву, по его словам, подтвердили находившиеся в тот момент в аудитории другие студенты. Также учащийся в академии заявил, что у него не приняли курсовую работу:

- Я узнал, что за курсовую работу, по которой до этого преподаватель сказал об оценке "хорошо", поставили в итоге "неудовлетворительно", ссылаясь на то что текст работы не состоит из материалов рекомендованной литературы. Но данного требования в методических указаниях нет. Теперь, я не допущен к защите курсовой, а, следовательно, и к экзамену, по этому предмету.

Мезенцев добавил, что у его однокурсников нет подобных проблем. Он предположил, что такое отношение к нему у сотрудников академии из-за якобы сохранившейся обиды за историю на выборах губернатора Петербурга. Во время избирательной кампании бывший тогда врио глава города Александр Беглов шел в губернаторы как самовыдвиженец и собирал подписи в свою поддержку - это обязательное требование для кандидатов не от партий. Подписи за Беглова собирали и в стенах юридической академии, о чем публично рассказал Мезенцев и предоставил в доказательство аудиозапись разговора с замдеканом Сергеем Брыковым. Последний признался, что предлагал поставить подпись за Беглова, но не настаивал на этом.

Мезенцев 9 июня направил уведомление о начале своей голодовки на имя ректора академии и первого проректора. Студент сообщил, что ему позвонили из деканата и сказали ждать ответ на заявление через неделю.

По его словам, сейчас он ест только хлеб по утрам и в течение дня пьет воду. Голодовку Мезенцев намерен держать "до наступления справедливости".

- Я требую, чтобы ко мне относились как к обычному студенту, без каких-то предвзятостей и прочего. Я без проблем это сдам, только дайте мне возможность, - сказал Мезенцев.

Он добавил, что после истории со сбором подписей не смог полностью сдать сессию тоже из-за якобы имеющегося предвзятого отношения и отчислился. Позже восстановился и закрыл старые долги, но на новой сессии снова столкнулся с прежней проблемой, заявил Мезенцев.

фото: pixabay

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