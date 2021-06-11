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18:34

В Ленобласти смягчили "коронавирусные" требования для заведений общепита

фото ЗакС политика В Ленобласти смягчили "коронавирусные" требования для заведений общепита

В Ленинградской области приняли нормативный документ, смягчающий санитарно-эпидемиологические ограничения для кафе и салонов красоты, который подписал губернатор Александр Дрозденко.

"Для общепита и салонов красоты снимаются ограничения по численности обслуживаемых посетителей, если их работники привиты от COVID-19", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

При этом, если динамика заболеваемости продолжит быть отрицательной, чиновники, по сообщению ТАСС, обещают закрыть те салоны красоты и заведения общепита, в которых привито менее 80% сотрудников.

Накануне, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, инфекционный коечный фонд в Ленобласти увеличили за счет открытия дополнительных мест в Лужской больнице.  

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