Активисты подали заявку на проведение митинга против изменений проекта благоустройства Каменного пляжа

Активисты 11 мая подали две заявки в администрацию Красносельского района Петербурга на проведение митинга против внесения изменений в проект общественного пространства на территории "Каменного пляжа". Один из авторов инициативы Красимир Врански рассказал ЗАКС.Ру, что участок каменного пляжа долгие годы не был благоустроен. Теперь, после того как активистам удалось добиться согласования работ, они узнали, что администрацией района были внесены изменения в проект. В него включили летнее кафе, которое уже два года находится на пляже.

По словам Врански, местные жители часто жалуются на кафе из-за плохого запаха.

- Это не кафе, это шалман. Там круглосуточно, когда погода хорошая, бухают. Регулярно поступают жалобы. Там кричат, верещат постоянно. Постоянно запах жидкости для розжига, потому в этом кафе жарят шашлыки. Народ жаловался. Думали, наконец избавимся от кафе, благоустроят пляж. Нифига - рассказал Врански.

Врански рассказал, что администрацией планировалось разорвать контракт с кафе и не продлевать договор в 2021 году. По проекту на месте кафе должны были возвести детскую площадку и зону отдыха, но активисты предполагают, что в сентябре кафе прекратит свою работу и на пляже останется "квадрат" без благоустройства.

На вопрос ЗАКС.Ру возможном отказе в согласовании публичного мероприятия во время коронавирусных ограничений, Врански заявил, что ограничения не помешали провести в Петербурге другие массовые мероприятия, например, ПМЭФ. С помощью митинга активисты хотят обратить внимание на то, что мнение местных жителей игнорируется.

- Вы видели, что творилось на Дворцовой? Вы видели эти скопления людей? Мы же ничего такого сверхъестественного не хотим. Раз на Дворцовой можно, то почему на 200 человек нельзя? - добавил Врански.

Организаторы подали заявку на мероприятие численностью до 200 человек в Южно-приморском парке 16 июня, накануне начала работ по благоустройству пляжа, и 22 июня на берегу Финского залива, возле Балтийского бульвара.

Константин Леньков

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