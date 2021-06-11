18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

19:12

Эсеры хотят снизить наценку торговых сетей на базовые продукты до 15%

фото ЗакС политика Эсеры хотят снизить наценку торговых сетей на базовые продукты до 15%

Для того, чтобы снизить потребительские цены на базовые продукты питания, необходимо наложить ограничения на торговые сети, считает лидер справедливороссов Сергей Миронов, которого беспокоит перспектива дальнейшего повышения цен на куриные яйца.

"И это при том, что этой продукцией, как и мясом птицы, Россия давно себя обеспечивает самостоятельно. Оказалось, что этого недостаточно. Абсурд? К сожалению, суровые реалии той "рыночной" системы, которая сложилась в нашей стране", - цитирует политика персональная пресс-служба.

В защиту своей позиции депутат Госдумы указывает на то, что закупочная цена яиц уступает себестоимости почти в два раза, а конечной цене в магазинах - до четырех раз, что, с его точки зрения, неприемлемо.

"Те, кто реально вкладывается в производство товаров и услуг, будут платить меньше, а спекулянты-перекупщики – больше. Давно пора вводить налог на жадность! <...> Законопроект "Справедливой России" предлагает ограничить торговую наценку на базовые продукты питания 15% – тогда не будет таких диких накруток в 200-300%! И никакого дефицита, кстати, тоже – для этого просто не будет предпосылок", - представил свой план Миронов.

Отметим, что руководство РФ обратило внимание на рост цен на продукты питания еще в конце прошлого года. Из-за этого были заморожены цены на сахарный песок и подсолнечное масло: соответствующее соглашение было заключено чиновниками с производителями и ритейлерами. В начале 2021 года также наблюдался существенный рост розничных цен на курицу и куриные яйца.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:42 Несогласованный ремонт в доме на улице Достоевского привел к обрушению потолка

20:07 Чем известен акционист Крисевич, устроивший перфоманс на Красной площади

19:47 "Коалиция не создана и не создается": ПАРНАС отказалась от участия в думских выборах

19:12 Эсеры хотят снизить наценку торговых сетей на базовые продукты до 15%

18:57 Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за разглашение данных силовиков

18:49 Активисты подали заявку на проведение митинга против изменений проекта благоустройства Каменного пляжа

18:34 В Ленобласти смягчили "коронавирусные" требования для заведений общепита

18:32 Путин даст интервью американскому телеканалу NBC

18:32 Студент юридической академии объявил голодовку из-за "предвзятого отношения" преподавателей вуза

17:58 В Мурманске зафиксировали рекордную с 1936 года жару

17:40 Тете Дмитрия Гудкова предъявили новое обвинение по делу о долгах за аренду

17:33 На большинство матчей Евро-2020 в Петербурге раскупили билеты

17:08 "Устранение собственного страха": Крисевич рассказал полиции о своей акции со стрельбой на Красной площади

16:58 Петербург получил еще 39,6 тысяч доз "Спутника V"

16:52 Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru