Эсеры хотят снизить наценку торговых сетей на базовые продукты до 15%

Для того, чтобы снизить потребительские цены на базовые продукты питания, необходимо наложить ограничения на торговые сети, считает лидер справедливороссов Сергей Миронов, которого беспокоит перспектива дальнейшего повышения цен на куриные яйца.

"И это при том, что этой продукцией, как и мясом птицы, Россия давно себя обеспечивает самостоятельно. Оказалось, что этого недостаточно. Абсурд? К сожалению, суровые реалии той "рыночной" системы, которая сложилась в нашей стране", - цитирует политика персональная пресс-служба.

В защиту своей позиции депутат Госдумы указывает на то, что закупочная цена яиц уступает себестоимости почти в два раза, а конечной цене в магазинах - до четырех раз, что, с его точки зрения, неприемлемо.

"Те, кто реально вкладывается в производство товаров и услуг, будут платить меньше, а спекулянты-перекупщики – больше. Давно пора вводить налог на жадность! <...> Законопроект "Справедливой России" предлагает ограничить торговую наценку на базовые продукты питания 15% – тогда не будет таких диких накруток в 200-300%! И никакого дефицита, кстати, тоже – для этого просто не будет предпосылок", - представил свой план Миронов.

Отметим, что руководство РФ обратило внимание на рост цен на продукты питания еще в конце прошлого года. Из-за этого были заморожены цены на сахарный песок и подсолнечное масло: соответствующее соглашение было заключено чиновниками с производителями и ритейлерами. В начале 2021 года также наблюдался существенный рост розничных цен на курицу и куриные яйца.