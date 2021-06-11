"Коалиция не создана и не создается": ПАРНАС отказалась от участия в думских выборах

Лидер ПАРНАС Михаил Касьянов объявил о том, что в связи с усилением политических репрессий в России и отсутствием единства между оппозиционными деятелями его партия воздержится от участия в думских выборах 2021 года.

"Коалиция не создана и не создается. Это означает, что не будет единого участия в выборах, никакого единого списка мы составлять не будем, никого выдвигать не будем и участвовать в выборах, мы, ПАРНАС, не будем", - приводит слова политика "Коммерсант".

Касьянов при этом не считает происходящее с оппозицией ее виной: аресты и эмиграция заметных фигур из протестного дагеря он воспринимает как пока не преодолимые, вынужденные и мешающие электоральной борьбе явления.