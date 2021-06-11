"Коалиция не создана и не создается": ПАРНАС отказалась от участия в думских выборах

Лидер ПАРНАС Михаил Касьянов объявил о том, что в связи с усилением политических репрессий в России и отсутствием единства между оппозиционными деятелями его партия воздержится от участия в думских выборах 2021 года.
"Коалиция не создана и не создается. Это означает, что не будет единого участия в выборах, никакого единого списка мы составлять не будем, никого выдвигать не будем и участвовать в выборах, мы, ПАРНАС, не будем", - приводит слова политика "Коммерсант".
Касьянов при этом не считает происходящее с оппозицией ее виной: аресты и эмиграция заметных фигур из протестного дагеря он воспринимает как пока не преодолимые, вынужденные и мешающие электоральной борьбе явления.
Примечательно, что в марте партия переизбрала Касьянова руководителем и призвала все оппозиционные силы к объединению перед думскими выборами и созданию единого списка кандидатов. В 2019 году ПАРНАС тоже отказалась от участия в выборах. Тогда речь шла об избрании депутатов в Мосгордуму, и выборная кампания сопровождалась массовыми акциями протеста в связи с недопуском оппозицционных кандидатов, близких к команде Алексея Навального.