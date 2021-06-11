Концерты депутата Высоцкого

Депутат Законодательного собрания Игорь Высоцкий продолжает проводить концерты для жителей своего избирательного округа за счет администрации Невского района. В очередной раз 10 июня он выступил с поздравительной речью перед своими избирателями на концерте в честь Дня России. Как Высоцкий за деньги налогоплательщиков увеличивает народную любовь к себе - в материале ЗАКС.Ру.

Серый кардинал концертов

Депутат ЗакСа от "Единой России" Игорь Высоцкий представляет в парламенте одномандатный избирательный округ №9 в Невском районе. В округ входят муниципальные образования "Оккервиль", "Невский округ", "Правобережный" и часть МО № 54. По этой же территории Высоцкий намерен снова избраться в городской парламент в сентябре 2021 года - он уже победил в праймериз "Единой России".

Жителям этих территорий в приемных Высоцкого регулярно выдают билеты на различные мероприятия, судя по содержанию групп депутата и муниципалитетов в социальной сети "ВКонтакте". В частности, через свои приемные парламентарий раздавал билеты на концерт "Мы верим в тебя, Россия" в честь предстоящего Дня России. В объявлениях было сказано, что мероприятие должно было пройти 10 июня в 19:00 часов в большом концертном зале "Октябрьский". В обращении к жителям МО "№54" отметили, что информация относится к тем, кто живет в избирательном округе №9. Там же сообщили, что приглашает всех на концерт "Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь Владимирович Высоцкий". В своей группе в соцсети парламентарий уже после концерта отчитался о его проведении.

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок опубликован контракт на проведение концерта "Мы верим в тебя, Россия" в БКЗ "Октябрьский" 10 июня в 19:00 часов. Заказчиком выступает администрация Невского района. Ведомство заплатило за 2,77 тысяч билетов 6,75 млн рублей. В группе районной администрации "ВКонтакте" ЗАКС.Ру не удалось найти объявлений о раздаче билетов на мероприятие.

На сайте БКЗ сказано, что всего в зале 3727 мест. Отдельно организация уточняет, что в партере помещается 2624 человек, а на балконе можно разместить 1003 человек - вместе это выходит 3627 мест. Согласно действующим на момент концерта, 10 июня, ограничением правительства Петербурга по противодействию коронавируса, заполнять концертные залы можно только на 75%. Число закупаемых 2770 билетов составляет менее 75% от общего числа мест в зале, если считать, что их 3727. Если брать другую цифру - 3627 мест - то администрация закупила 76,37% билетов.

Стихи о России

Как заметила корреспондентка ЗАКС.Ру, во время концерта 10 июня почти всех людей расположили в партере - там свободных мест практически не было. Еще немного посетителей наблюдали за мероприятием с балкона. Несмотря на то, что в здание БКЗ строго пускали только тех, кто надел маски на лицо, в помещении многие люди их решили снять. Без маски по концертному залу ходил и Высоцкий.

В начале концерта он из-за кулис прочитал строки из стихотворения Константина Фролова-Крымского "Не будите русского медведя!", а затем и сам вышел сцену поздравить собравшихся с наступающим Днем России. Небольшую речь Высоцкий решил закончить собственным "четверостишьем":

- Крепите ряды, петербуржцы. Крепите ряды, жители Невского района.

Мы вместе огромная рать!

За нами наша Россия!

Единая наша Россия,

Любимая Родина - мать!

Из официальных лиц на сцену с речами больше никто за время концерта не вышел. Зато выступило множество разных творческих коллективов: и хор Валаамского монастыря, и хореографический ансамбль "Невские зори", и заслуженный артист России Александр Маршал, и другие. В основном, все выступления были посвящены самобытности России и любви к ней. Например, Юлия Черновская в русском народном костюме спела "Ленинградские вечера", а на экране позади нее шел видеоряд с видами Петербурга с небольшой надписью "СССР" в уголке. Ансамбль "Сорока" выступил с несколькими композициями, в том числе с песней "Россия моя". Под конец песни на экране показали Крым и Севастополь на словах:

"Сколько б голов ни сносили,

Сколько бы слез ни впитала земля -

Я буду навеки с Россией.

Ты моя гордость, ты наша сила,

Наша Отчизна - Россия моя!".

Певец Маршал не только спел свои хиты "Ливень", "Мы вернемся домой" и другие песни, но и рассуждал о судьбе России и ее врагах между композициями. В частности, об иностранных войсках:

- Войска НАТО все ближе и ближе к нашим границам, они уже хотят устраивать учения на территории Украины. Ну президент правильно сказал: красная линия. Не дай бог они ее переступят. Хотя они уже приближаются. <...> На сегодняшний день у нас с вами лучшая армия. И нам просто некого бояться, потому что они встанут и никому не придет в голову с Россией что-то сделать, - сказал Маршал со сцены.

Посетителями концерта в основном были люди старшего возраста. Сидевшая рядом с корреспонденткой ЗАКС.Ру женщина рассказала, что очень любит такие мероприятия. По ее словам, Высоцкий очень часто раздает билеты на концерты - хороший депутат.

- Параллельно [депутат ЗакСа от "Единой России" Анастасия] Мельникова у нас. Но она билеты не дает, а вот Высоцкий дает, - сказала зрительница.

После концерта у здания БКЗ слышались положительные комментарии о мероприятии. Хвалили и Высоцкого, "под указкой" которого концерты и организовывают. По мнению одной из зрительниц, когда депутат активный, тогда бесплатно для жителей мероприятия и устраивают.

Высоцкий не захотел рассказывать ЗАКС.Ру, почему билеты на концерт за бюджетные деньги администрации Невского района раздают в его приемных. Он заявил, что все вопросы надо направлять в районную администрацию, и отказался продолжать разговор. В пресс-службе Невского района ЗАКС.Ру сообщили, что не готовы сразу ответить на вопрос, и попросили направить официальный запрос.

Все для людей

Депутат Высоцкий в мае приглашал всех на концерт в честь Дня города. Сам парламентарий тоже выступил на мероприятии со сцены, и тоже прочитал свое стихотворение. Тогда за концерт тоже заплатила администрация Невского района. До этого депутат практически не приглашал жителей своего избирательного округа на мероприятия, но регулярно на них выступал, как следует из записей в его группе "ВКонтакте".

Там же есть объявление о раздаче билетов от парламентария на концерт в честь 8 марта в 2020 году в СКЦ "Буревестник". После мероприятия Высоцкий отчитался о нем и раздаче коробок конфет. За месяц до этого районная администрация опубликовала закупку на некий концерт в честь 8 марта на правом берегу Невского района, где находится избирательный округ Высоцкого и "Буревестник". В контракте написано, что исполнитель также предоставлял конфеты в коробках, но не указывается, где именно проходило мероприятие. Стоимость мероприятия составила 333 тысяч рублей.

В другом контракте от февраля 2020 года сказано, что администрация Невского района закупила 3627 билетов на концерт "Служу России!". Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества, а провели его в БКЗ "Октябрьский" 25 февраля в 19:00 часов, следует из документа. Районная администрация отдала за концерт 6 млн рублей. Билеты на это мероприятия раздавали в приемных Высоцкого:

"Дорогие боевые друзья и семьи защитников Отечества, военнослужащие округа! Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь Владимирович Высоцкий поздравляет Вас с наступающими праздниками и приглашает на ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ "СЛУЖУ РОССИИ!" в БКЗ "Октябрьский" 25 февраля в 19.00". Уже 25 февраля после мероприятия депутат опубликовал "ВКонтакте" видео со своей речью на сцене.

Помимо концертов Высоцкий проводил раздачу продуктовых наборов своим избирателям. Об одной такой акции писало издание MR7. Продукты людям выдавали от имени депутата и возглавляемой им организации "Боевое братство". По информации СМИ, аналогичные наборы закупало государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга". Данных о раздаче наборов самой организации MR7 найти не удалось.

София Саттарова

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